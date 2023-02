Non solo Giuntoli: Sarri avrebbe voluto anche Raspadori alla Lazio

Interessante retroscena di mercato, quello svelato questa mattina da Il Messaggero.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Interessante retroscena di mercato, quello svelato questa mattina da Il Messaggero. Come scrive il quotidiano, un anno fa Maurizio Sarri aveva indicato a Lotito il nome di Cristiano Giuntoli come possibile nuovo uomo mercato della Lazio, visto lo scarso feeling fra l'allenatore e Igli Tare.

Il dirigente ancora in forza al Napoli viene infatti considerato da Sarri l'uomo giusto per capire le sue idee di gioco e di seguirlo, attraverso il mercato, con giocatori adatti alla sua filosofia. Proprio come l'ex obiettivo Giacomo Raspadori, accasatosi in azzurro anziché in biancoceleste.