Non solo Llorente: il Benevento pensa anche a Mandzukic per l'attacco

Mario Mandzukic è il nome nuovo per l'attacco del Benevento. Il centravanti ex Juventus, ora svincolato, è l'ultima idea del patron Vigorito, deciso a costruire una squadra di valore per il ritorno in Serie A. La notizia è di Sky Sport. Mandzukic va ad aggiungersi al folto elenco di punte nel quale c'è in prima linea anche Llorente del Napoli, giocatore molto stimato dai giallorossi.