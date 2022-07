Non solo Luis Alberto, Sarri rischia di perdere anche Milinkovic: il Man United prepara l'offerta

Il Barcellona non libera Frenkie de Jong e il Manchester United nei prossimi giorni potrebbe virare su Sergej Milinkovic-Savic

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Barcellona non libera Frenkie de Jong e il Manchester United nei prossimi giorni potrebbe virare su Sergej Milinkovic-Savic, un nome da tempo nel mirino dei Red Devils. Secondo Lalaziosiamonoi.it, in queste ore il nome del centrocampista serbo è tornato di moda e il suo agente potrebbe far recapitare una proposta alla Lazio. In serata - si legge - sono attesi nuovi sviluppi sulla vicenda.