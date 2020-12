Non solo Milik per la Juve: si apre lo spiraglio per Icardi

Non solo Arek Milik nelle idee della Juve per rinforzare l'attacco: potrebbe tornare d’attualità il nome di Mauro Icardi. Come riportato da Le10Sport, l’attaccante argentino ex Inter è stato ormai scavalcato nelle gerarchie, anche a causa di diversi infortuni, con Moise Kean che ormai sembra essersi preso la maglia da titolare. La testata francese parla di anno catastrofico per Maurito e rilancia la destinazione Juventus, che continua a monitorare la situazione.

Da ricordare, comunque, che l’Inter aveva fatto inserire una clausola ‘anti Juve’: in caso di cessione in Italia entro il maggio 2021, il club che lo prenderà dovrà sborsare 15 milioni in più. A questo punto non è da escludere che si provi a trattare per un prestito con diritto o obbligo di riscatto.