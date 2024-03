Non solo Napoli: anche mercato Inter flop, in estate già via in tre

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola critica il mercato del Napoli ma anche quello dell'Inter

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola critica il mercato del Napoli ma anche quello dell'Inter e spiega come il ko europeo possa direzionare alcune situazioni fin qui in sospeso.

Sanchez e Arnautovic, per motivi diversi, non hanno fin qui convinto fino in fondo e potrebbero partire. C'è poi Klaassen: oggetto fin qui più misterioso che altro, l'olandese ha sprecato la grande occasione per scrivere il proprio nome nella storia nerazzurra. A fine stagione lascerà senza particolari rimpianti, anche perché sarà sostituito dall'arrivo a parametro zero di Piotr Zielinski.