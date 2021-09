Non solo Ribery: la Salernitana sogna David Luiz

Il Corriere dello Sport scrive di una suggestione David Luiz per la Salernitana. Rimasto svincolato dopo il termine del contratto con l'Arsenal, il 34enne brasiliano negli scorsi giorni sembrava essere stato proposto pure alla Lazio ma per quanto riguarda il club campano non sembra una soluzione troppo percorribile, anche perché i Cavallucci Marini hanno la lista over completa, nell'ottica di tesserare anche Gondo. Non da escludere però risoluzioni dell'ultim'ora e conseguente modifica degli assetti.