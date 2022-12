Non solo Salernitana: un'altra italiana pensa allo svincolato Isco

Futuro in serie A per Isco? Lo spagnolo ha recentemente interrotto il proprio rapporto con il Siviglia dopo appena 4 mesi

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Futuro in serie A per Isco? Lo spagnolo ha recentemente interrotto il proprio rapporto con il Siviglia dopo appena 4 mesi ed in Spagna l'ex Real è stato subito accostato a due squadre italiane, Salernitana e Fiorentina. Il giocatore, che piace molto anche alla Juventus, avrebbe detto no al club campano. Possibili sviluppi nei prossimi giorni. Lo riporta La Nazione.