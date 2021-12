Non solo Younes: il Genoa pensa anche a Vecino (che piace a Spalletti)

Il punto sul calciomercato del Genoa sull'edizione de 'Il SecoloXIX'. Conferme sulla proposta del Sassuolo, che ha messo sul tavolo lo scambio Fares-Kyriakopoulos, mentre in attacco gli occhi sono puntati su Amin Younes - in prestito all'Eintracht, ma di proprietà del Napoli - e su Strand Larsen, centravanti del Groningen. Piacciono anche Samu Castillejo in uscita dal Milan e Matias Vecino, esubero dell'Inter e accostato anche al Napoli.