Notte di paura per Gigi Riva: incidente casalingo per Rombo di Tuono

Disavventura casalinga per la leggenda del calcio italiano Gigi Riva (76). L'ex attaccante della Nazionale e bandiera del Cagliari, è caduto nella propria abitazione nel centro del capoluogo sardo nella notte di ieri ed è stato prontamente medicato grazie all'intervento dei sanitari. Rombo di Tuono ha preferito restare nella propria abitazione e dunque di non ricorrere al ricovero ospedaliero, anche perché le condizioni non erano preoccupanti. "Solo un grande spavento" lo ha definito il figlio Nicola, con il presidente onorario del Cagliari che dunque potrà festeggiare il primo anno di "carica" a casa e circondato dai parenti più stretti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.