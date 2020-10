Notte fonda per il Torino, la spunta il Cagliari che raccoglie la prima vittoria

Grandi emozioni e ribaltamenti tra Torino e Cagliari, all'Olimpico Grande Torino finisce 2-3. Toro subito in vantaggio dopo 3 minuti, uscita scellerata di Cragno, che travolge Lukic lanciato a rete in area e provoca il calcio di rigore: dal dischetto il 'Gallo' Belotti non sbaglia. Il colpo subito a freddo non demoralizza i sardi, che prima sfiorano il pari con Simeone e poi lo trovano col solito Joao Pedro: il brasiliano capitalizza una mischia in area di rigore sugli sviluppi di un corner dalla destra e un tentativo di Walukiewicz al 12'. Il Cagliari cresce e ribalta la gara con Simeone, che raccoglie in area un perfetto invito di Nandez e, sfruttando anche la buca di Lyanco, stoppa e spedisce in rete. Nel secondo tempo, come nella prima frazione di gioco, il Torino va subito a segno al 5' ancora con Andrea Belotti con un gran sinistro di collo pieno. Al 73' il Cagliari di nuovo avanti, doppietta anche per Simeone, che insacca di rapina sul cross di Nandez. Finisce 2-3 in favore dei sardi, che conquistano la prima vittoria in campionato e si portano a 4 punti il classifica.