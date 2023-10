Notte fonda per la Salernitana a Monza: 3-0 e ora Paulo Sousa rischia

La Salernitana cade in trasferta contro il Monza perdendo 3-0 nel lunch match dell'ottava giornata di Serie A.

La Salernitana cade in trasferta contro il Monza perdendo 3-0 nel lunch match dell'ottava giornata di Serie A. L'approccio della Salernitana è stato totalmente errato. Squadra scarica, spenta, troppo prevedibile: il Monza ha sfruttato il momento negativo di una squadra che non è riuscita a reagire nemmeno dopo il gol di Colpani al 9': inserimento in area per il centrocampista scuola Atalanta, palla spostata col mancino e diagonale col destro imparabile per Ochoa. Nel giro di dieci minuti Samuele Vignato ha sfruttato un'altra disattenzione della retroguardia granata, il gol da rapace d'area ha rappresentato una mezza sentenza. La differenza maggiore si è notata a centrocampo, zona in cui i padroni di casa hanno fatto il bello e il cattivo tempo: la coppia Pessina-Gagliardini ha dominato in mediana, la squadra di Sousa non è riuscita a cambiare le sorti nemmeno col piede delicato di Candreva.

Nella ripresa Paulo Sousa ha provato a dare una scossa a un gruppo demotivato. I tre cambi non hanno però sortito chissà quale effetto: i campani hanno mantenuto i ritmi bassi, a velocità ridotte i padroni di casa hanno gestito senza mai andare in affanno: da evidenziare la prova della difesa di Palladino, attenta in ogni circostanza. Il lampo è arrivato su un errore in lettura di D'Ambrosio, ma il tiro di Dia - dopo una serie di rimpalli - è terminato sulla traversa rimbalzando sulla linea. L'occasione ha dato una svolta a una gara nata storta, ma a spegnere i sogni della Salernitana è stato Di Gregorio, fenomenale sul tiro di Candreva: a dieci minuti dal termine è stato Matteo Pessina ad emettere la sentenza definitiva dal dischetto, dopo un fallo di mano di Pirola sul tiro di Bondo. Nel finale Gagliardini ha sfiorato l'eurogol in rovesciata, ma la girata dell'ex Inter si è fermata sulla traversa.