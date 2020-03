Nuova ipotesi per Juve-Inter: si può giocare già domenica a porte chiuse

Filtrano le prime indiscrezioni dal Coni a Roma dove è in corso il Consiglio di Lega. Nel caso di un recupero delle partite saltate la scorsa settimana, sarebbe al vaglio anche l’ipotesi di anticipare Juventus-Inter a domenica, perché la data di lunedì visto l’obbligo di giocare a porte chiuse non avrebbe più senso. Le partite potrebbero essere dunque spalmate solo tra sabato e domenica. Ma c’è anche da sistemare il programma della Coppa Italia rivoluzionato dai due rinvii. Anche qui diverse ipotesi in campo per l’assenza di date. Lo riporta l'edizione online de La Gazzetta dello Sport.