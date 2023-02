Nuove intercettazioni Juve: "Ma tu pensa Arthur a 75mln... Palese che non li valesse, no?"

Il Corriere della Sera di questa mattina pubblica altre intercettazioni provenienti dalle inchieste sulla Juventus,

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere della Sera di questa mattina pubblica altre intercettazioni provenienti dalle inchieste sulla Juventus, questa volta che vedono protagonista Marco Re, ex direttore finanziario bianconero che all'epoca aveva già lasciato la società da circa un anno: "Ma tu pensa, uno come Arthur, che per farti la plusvalenza Pjanic hai pagato 75 milioni... Cioè è palese no? Che non fosse uno da quella cifra lì".