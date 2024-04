Nuovo coro antisemita a Roma, la reazione della comunità ebraica: "Fermate il derby"

Nel segno della preoccupazione è stata ovviamente anche la reazione della comunità ebraica, che ha chiesto "misure drastiche".

Un coro antisemita rischia di sporcare il derby di Roma. Anche se i canali ufficiali dei tifosi della Roma non hanno dato alcun segnale di "rivendicazione" del canto sulle note di "Sinceramente" di Annalisa, la preoccupazione che possa sentirsi all'Olimpico c'è.

La richiesta della comunità ebraica. Nel segno della preoccupazione è stata ovviamente anche la reazione della comunità ebraica, che ha chiesto "misure drastiche". Ne ha parlato Daniele Massimo Regard, assessore alla Memoria, intervistato da Gli inascoltabili: "Se fermate la partita, fermare il calcio, fermate l'intratteniamo, vedrete che il tifoso che non ha fatto nulla di male sarà il primo a rivelarsi.

Abbiamo paura - ha continuato Regard - che i nostri ragazzi sentano quei cori e quei problemi con i quali un ragazzo, soprattutto ebreo, non dovrebbe confrontarsi". Oggi, spiega il Corriere della Sera, si terrà un tavolo tecnico in Questura per mettere a punto il piano di sicurezza in vista della stracittadina. L'attenzione, come spesso purtroppo accade a Roma, sarà massima, con il rafforzamento di tutti i controlli di sicurezza e fari puntati sui locali notturni, sui capolinea dei bus e sui parcheggi. Si temono anche vendette legate al derby giocato a gennaio in Coppa Italia, contornato da un clima che ha sfiorato la guerriglia urbana.