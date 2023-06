Obiettivo Juve, 100mln dalle cessioni: rischiano i big Vlahovic e Chiesa, ma non solo

La Juventus ha bisogno di soldi freschi ed è pronta a un'estate in cui le cessioni saranno importantissime, come scrive il Corriere dello Sport

La Juventus ha bisogno di soldi freschi ed è pronta a un'estate in cui le cessioni saranno importantissime, come scrive il Corriere dello Sport: "L’obiettivo di incasso è di almeno 100 milioni, meglio se si arriverà a quota 120. Anche di questo hanno parlato ieri a pranzo Massimiliano allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna

[...] Vlahovic è sicuramente il primo nome sulla lista: sulle sue tracce ci sono Bayern Monaco, Chelsea, Manchester United, Newcastle, Psg e Atletico Madrid. Con 80 milioni può partire. Pure Chiesa è in bilico: non soddisfatto dell’ultima, difficile stagione e con uno scarso feeling con Allegri, Federico si sta guardando attorno, forte dell’interesse che si sta manifestando dalla Premier League, con Liverpool, Manchester United e Newcastele. La Juve, dal canto suo, di fronte a 35-40 milioni non si opporrebbe alla sua partenza. La rosa dei sacrificabili comprende anche Szczesny“.