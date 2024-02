Offese social, la Salernitana lancia l’esempio: “Partite denunce penali”

"La Società sarà attenta a tutelare la dignità e la storia di questo club"

L'arrivo di Fabio Liverani al posto di Pippo Inzaghi non è bastato - per il momento - a rialzare la Salernitana, ultima in classifica in Serie A, né tantomeno a placare il malumore dei tifosi che nelle ultime settimane hanno sfogato la propria frustrazione sui social. Commenti a volte pesanti, ovviamente poco apprezzati dal club che sempre sui social ha messo in guardia i propri sostenitori attraverso un comunicato.

"L’U.S. Salernitana 1919, in merito a contenuti e commenti offensivi e denigratori sulle piattaforme social, dichiara di aver intrapreso azioni civili e denunce penali a difesa del decoro e del buon nome di tutta la dirigenza della Società". E ancora: "La Società sarà attenta a tutelare la dignità e la storia di questo club. Si rivolge un appello a tutti i veri tifosi della Salernitana ad alzare una cortina a difesa dei sani valori etici, sportivi e comportamentali che hanno sempre rappresentato la tifoseria salernitana".