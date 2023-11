Okafor ko e Giroud squalificato, Milan senza punte: pronto un 15enne per Pioli

Francesco Camarda sarà probabilmente convocato per la sfida di sabato sera fra Milan e Fiorentina

Francesco Camarda sarà probabilmente convocato per la sfida di sabato sera fra Milan e Fiorentina. I rossoneri non avrebbero voluto bruciare le tappe, ma per mancanza di alternative saranno quasi costretti, anche per l'infortunio occorso a Okafor con la Svizzera. Il club peraltro ha saputo dello stop solamente oggi, non gradendo la gestione della nazionale elvetica di farlo giocare in tutte le gare.

In caso di esordio Camarda potrebbe essere il più giovane di sempre, battendo Wisdom Amey del Bologna - classe 2005 - e sarebbe il primo 2008 nei top cinque campionati d'Europa a farlo. Lo riporta Tuttomercatoweb.