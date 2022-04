Olimpico già esaurito per Roma-Leicester: in un pomeriggio sono arrivate 130mila richieste

Sold out, in neanche un pomeriggio. Ieri la Roma ha venduto tutti i biglietti per la partita di ritorno della semifinale di Conference League

TuttoNapoli.net Sold out, in neanche un pomeriggio. Ieri la Roma ha venduto tutti i biglietti per la partita di ritorno della semifinale di Conference League, in programma il 5 maggio, quando all’Olimpico arriverà il Leicester. Di fatto - sottolinea La Gazzetta dello Sport - l’undicesimo sold-out della stagione giallorossa, con quasi 130mila richieste totali. Impossibile esaudirle tutte, ci sarebbero voluti due stadi interi. Considerando la quota riservata alla tifoseria inglese, invece, di fatto sono già più di 62mila gli spettatori minuti di biglietto per la semifinale.