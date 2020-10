Ora anche la Juve si affida alla ASL: Bonucci e Chiellini non partono per la nazionale

Rebus Bonucci-Chiellini per l'Italia: i due difensori della Juventus non sono ancora partiti per Coverciano, dove gli azzurri preparano la gara con la Moldova: la squadra di Pirlo è infatti in isolamento fiduciario per la positività di due componenti dello staff esterno. Le ASL di Torino e Firenze decideranno se potranno partire già oggi o più probabilmente mercoledì, in ogni caso entrambi dovrebbero essere a disposizione di Mancini per le gare di Nations League contro Olanda e Polonia.