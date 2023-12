Ora che è a favore, l'intensità conta e il VAR interviene: rigorino all'Inter contro l'Udinese

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Solo sei giorni fa al Napoli è stato negato un rigore contro l'Inter per un contatto tra Acerbi e Osimhen non ravvisato dall'arbitro. O meglio, valutato come regolare dall'arbitro. Ci è stato detto che il VAR non sarebbe potuto intervenire per correggere la decisione (a detta di quasi tutti sbagliata) dell'arbitro, perché è quest'ultimo l'unico che può valutarne l'intensità.

Ora, nel primo tempo della partita successiva dell'Inter, contro l'Udinese, l'arbitro non fischia un calcio di rigore per un aggancio col braccio di Nehuen Perez su Lautaro Martinez. Ma stavolta il VAR interviene, sconfessando quanto ci era stato raccontato circa l'intensità. Quand'è che ci sarà una linea univoca in Serie A?