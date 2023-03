Ora Inzaghi rischia davvero: l'Inter ha già cominciato a corteggiare un altro allenatore

L'ombra di Antonio Conte sulla panchina di Simone Inzaghi. La sconfitta dell'Inter a La Spezia ha messo nuovamente in bilico la posizione del tecnico

Corteggiamento sotto traccia

Secondo Tuttosport, sono partite già da alcuni giorni le mosse della dirigenza nerazzurra nei confronti di Conte. Intanto, per capire quali siano le reali intenzioni del tecnico salentino, per il quale non si può escludere la possibilità di un anno sabbatico. E poi, per mettere in chiaro i propositi del club per il futuro. A Milano, tra gli altri, Conte potrebbe ritrovare Romelu Lukaku, in attesa di capire come si chiuderà la trattativa col Chelsea per un nuovo prestito: l'ex ct è il tecnico che è riuscito a tirare fuori il meglio dal belga in carriera.