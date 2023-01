"Ora vinciamole tutte!", retroscena Gazzetta: "Inter crede allo scudetto"

Dopo la vittoria roboante arrivata in Supercoppa contro il Milan, i giocatori dell'Inter hanno parlato col presidente Zhang

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria roboante arrivata in Supercoppa contro il Milan, i giocatori dell'Inter hanno parlato col presidente Zhang sia in gruppo che con vari singoli colloqui e da tutti è arrivata una promessa concreta: la rimonta in campionato è il primo obiettivo di tutta la squadra. Addirittura c'è chi si è fatto scappare un "proviamo a vincerle tutte", nato sulle ali dell'entusiasmo di una vittoria netta e meritata e di una ritrovata coesione che può spingere l'Inter molto lontano.