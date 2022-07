Origi si presenta al Milan: "Qui c'è una cultura diversa, l'ho scelto a fine anno scorso"

Divock Origi, oggi presentato come nuovo centravanti del Milan, parla così in conferenza stampa della scelta di vestire la maglia rossonera

TuttoNapoli.net

© foto di Antonio Vitiello

Divock Origi, oggi presentato come nuovo centravanti del Milan, parla così in conferenza stampa della scelta di vestire la maglia rossonera dopo la fine del suo accordo con il Liverpool: "Ho scelto il Milan alla fine della scorsa stagione, anche se ero molto concentrato sulla conclusione dell'anno col Liverpool. Poi al termine dell'anno mi era molto chiaro che qui c'era un progetto molto speciale e che tutti erano della stessa idea. La storia speciale che il club sta scrivendo e la possibilità di mettere a disposizione le mie qualità, la mia ambizione e la mia visione, era molto allettante. Questo club ha una eredità molto importante che si tramanda di generazione in generazione. Io come amante del calcio non potevo che essere contento di questa chance.

I giocatori che ammiro? Ce ne sono tanti che hanno fatto la storia del Milan, qui hanno giocato fuoriclasse come Shevchenko, van Basten o Inzaghi: non credo nelle comparazioni, ogni storia è diversa, ma credo che tutti hanno fatto la storia di questo club. Sarà importante inserirsi in questo tipo di cultura, è possibile prendere ispirazione da ogni campione che ha giocato qui, non solo attaccanti".