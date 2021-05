Orsato 'solo' Var con l'Inter: non dirige i nerazzurri dal clamoroso errore del 2018

Daniele Orsato di Schio non dirige l'Inter da 3 anni, dal 2018, da quando non cacciò Pjanic per secondo giallo per fallo su Rafinha. Orsato sarà Var dei nerazzurri con la Samp. Accadde anche lo scorso anno contro il Verona. Ma da primo arbitro, il rientro è rimandato. Intanto tornerà per la prima volta a San Siro. Ma non da primo fischietto. Non ancora...