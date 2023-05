Ottimo Sassuolo ma l'Inter è avanti 1-0 al 45': decide per ora Lukaku

Buon primo tempo del Sassuolo San Siro, ma l'Inter è avanti 1-0 grazie alla rete nel finale di Lukaku.

Buon primo tempo del Sassuolo San Siro, ma l'Inter è avanti 1-0 grazie alla rete nel finale di Lukaku. L'approccio del Sassuolo mette in difficoltà i padroni di casa, che in alcuni elementi faticano a trovare le giuste misure. Nel primo quarto d'ora Marcenaro annulla un gol per parte: dapprima Berardi supera Handanovic su cross di Laurienté, in posizione di offside per questione di millimetri. Passa anche l'Inter, ma la rete di Correa genera molti meno dubbi per l'evidente fuorigioco di Dimarco, autore del passaggio decisivo, sulla verticalizzazione di Brozovic. A dettare i tempi di gioco continua a essere la squadra di Dionisi: al ventesimo Henrique fallisce un rigore in movimento.

Senza altre grandissime occasioni, i neroverdi proseguono nel tessere la propria tela, che prevede diversi elementi nell'area di rigore nerazzurra. Nel finale del primo tempo, segnali di vita dei padroni di casa: Dimarco offre a Correa, che manda leggermente alta di testa. È il momento più divertente della gara: innescato, Berardi offre un cioccolatino a Frattesi, che trova pronto Handanovic. Quando le reti sembrano destinate a rimanere bianche, ecco Lukaku: il belga riceve da D'Ambrosio, si libera di Ruan e scarica alle spalle di Consigli.