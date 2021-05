Ounas trascina il Crotone che batte l’Hellas: gran prova con gol e assist per l'azzurro

Non c’erano obiettivi in palio, ma il Crotone voleva onorare la serie A fino all’ultimo match. I pitagorici battono 2-1 un Hellas Verona distratto e poco propositivo: a decidere la prima frazione è Ounas, l’ex Napoli è uno dei più propositivi in un match che ha poco da regalare. Passa soltanto un minuto e Ounas trova il gol del vantaggio calciando sul proprio piede destro: tiro rivedibile, ma allo stesso tempo efficace. Il numero 7 ci prova anche al 17’ con un’azione personale, ma questa volta Pandur ci mette le mani e respinge il pericolo. Nella ripresa, al 75' di gioco il Crotone chiude virtualmente la sfida: Ounas dalla sinistra trova Messias, che di prima intenzione super Pandur. Il Verona non molla la presa e a pochi minuti dal termine della sfida riapre tutto: Gunter colpisce di testa sugli sviluppi di un corner, Molina devia il pallone nella propria porta. Gli uomini di Juric ci provano, ma alla fine i tre punti sono tutti dei pitagorici.