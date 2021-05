Ounas trascina il Crotone che è avanti sull'Hellas: al 45’ è 1-0 per i rossoblù

Non ci sono obiettivi in palio, ma il Crotone vuole onorare la serie A fino all’ultimo match. I pitagorici chiudono il primo tempo in vantaggio contro un Verona distratto e poco propositivo: a decidere la prima frazione è Ounas, l’ex Napoli è uno dei più propositivi in un match che ha poco da regalare. Passa soltanto un minuto e Ounas trova il gol del vantaggio calciando sul proprio piede destro: tiro rivedibile, ma allo stesso tempo efficace. Il numero 7 ci prova anche al 17’ con un’azione personale, ma questa volta Pandur ci mette le mani e respinge il pericolo. Gara ancora aperta, nonostante tutto le occasioni da gol non sono mancate.