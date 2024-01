Out Zaccagni e Immobile, Sarri studia il tridente: la prima ipotesi

In vista di domenica, Sarri e Mazzarri, entrambi decimati dalle assenze, mescolano le carte e studiano il colpaccio

Come riporta La Gazzetta dello Sport, scelte abbastanza obbligate per l'ex Napoli in attacco. Con le squalifiche di Zaccagni e Immobile, lì davanti tocca a Castellanos, che ha recuperato a pieno dall'infortunio e a Isaksen, chiamato a una reazione dopo le ultime uscite un po' sotto tono. Il mister si affida ai nuovi acquisti estivi e alla coppia che qualche settimana fa ha ribaltato il Frosinone, in attesa di qualche novità sul mercato. A completare il tridente ci sarà lo stacanovista Felipe Anderson.