Padovano: “Conte farebbe rendere al top questo gruppo, ma il Napoli deve dare fiducia a Garcia”

L'ex attaccante di Napoli e Juventus Michele Padovano è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: “Non conosco quelle che sono le dinamiche interne al club e quali sono le scelte di Antonio Conte per il suo futuro. La qualità dell’organico di questo Napoli è importante, quando però si cambia allenatore bisogna aspettare. Ovviamente gli azzurri non potranno ammazzare il campionato come l’anno scorso. Se fossi in De Laurentiis darei tempo a Garcia e lo difenderei a spada tratta. I risultati di Garcia ovviamente non sono dalla sua parte, il bel gioco si è visto solo a sprazzi. Lo reputo un buon allenatore, non era semplice prendere una squadra che ha vinto come l’anno scorso. Per me era difficile rivedere quel Napoli di Spalletti chiunque fosse arrivato sulla panchina azzurra.

Adesso però la società lo deve difendere, però poi le volontà della presidenza non le conosco. Eventualmente stimo tantissimo Antonio Conte e sono sicuro che farebbe rendere al top un gruppo che per me è fortissimo. Quando la mia Juventus vinse la Champions la stagione in campionato andava malissimo, addirittura si parlava di un esonero di Lippi. Il gruppo però era granitico e ribaltammo la situazione contro il Real e vincemmo la Coppa. Tornando al Napoli direi che ho visto qualcosa che non mi piaceva, i giocatori che mandano a quel paese l’allenatore è una cosa sbagliata e forte. Bisogna ripartire cambiando questi atteggiamenti”.