Palladino verso Firenze: il Monza con chi lo sostituisce? Spuntano due ipotesi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Raffaele Palladino sarebbe in cima alla lista del presidente Commisso e del ds Pradè per la panchina della nuova Fiorentina, il Monza non si farà di certo trovare impreparato: chi eventualmente al suo posto sulla panchina biancorossa? Secondo i colleghi di Tuttomonza.it, il preferito resta Alberto Gilardino che dopo Pasqua incontrerà la dirigenza del Genoa per capire i programmi, altrimenti le strade si separeranno col tecnico di Biella che ritroverebbe volentieri il suo ex dirigente milanista in Brianza. L'alternativa più concreta potrebbe essere Alessio Dionisi, fresco di esonero col Sassuolo, che sposa la filosofia aziendale e giovane che piace al Monza.