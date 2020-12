Palmeri distrugge la Juve: "Zero costruzione, idee e disciplina tattica! Tanti colpevoli e Pirlo..."

Nel suo editoriale per TMW, Tancredi Palmeri ha parlato anche della Juventus reduce dal ko contro la Fiorentina: "Ci sono voluti 12 anni per rivedere la Fiorentina vincere a Torino in Serie A. La sconfitta peggiore in campionato della storia dello Juventus Stadium (eguagliata dallo 0-3 in Champions contro il Real Madrid). La peggiore sconfitta in casa in campionato per la Juventus degli ultimi 9 anni. Già dalla mezzora sembrava si fosse agli ultimi minuti con palle buttate a caso per un disperato assalto. Zero costruzione, zero idee, zero disciplina tattica. E come è possibile che si comporti così non una squadra di novizi insicuri, ma quella che più di tutte tracima di autostima e esperienza. E il discorso porta a Pirlo. Perché le colpe sono evidenti".