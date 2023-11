Palo e gol annullato, Milan fortunato evita la sconfitta a Lecce: finisce 2-2

TuttoNapoli.net

In vantaggio per 2-0 nel primo tempo con le reti di Giroud e Reijnders, il Milan subisce la rimonta del Lecce al Via del Mare. In pochissimi minuti Sansone e Banda riprendono i rossoneri. Da qui in avanti il Milan perde la testa e scoppiano i nervi pure a Olivier Giroud. I meneghini concludono infatti la gara contro il Lecce in inferiorità numerica e arriva pure il clamoroso gol di Roberto Piccoli: espulso il centravanti francese, che non manda giù il mancato fischio dell'arbitro Abisso su un tocco di mani di Pograncic in marcatura. Vistose proteste, giudicate tanto eccessive da fargli guadagnare un doppio cartellino giallo.

Mentre il Milan è ancora intento a protestate per il rosso a Giroud, il Lecce batte subito la punizione: lancio lungo per Piccoli che, tutto solo, con Thiaw a terra, controlla il pallone e beffa Maignan, fuori dalla porta. Finale clamoroso e incandescente al Via del Mare. Dopo le nuove proteste del Milan, interviene ancora Abisso, che va al monitor e annulla la marcatura di Piccoli, autore di un fallo su Thiaw. In mezzo anche un palo. Un fortunato Milan evita la sconfitta: al Via del Mare finisce 2-2.