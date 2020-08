Papà Higuain sbotta: "Non è vero che la Juve non lo vuole più, non rescinde!"

"E' quasi impossibile che Higuain il prossimo anno giocherà nel River Plate". E ancora: "Che la Juventus non lo voglia più è un'invenzione". Jorge Higuain, padre di Gonzalo Higuain, nel corso di una intervista a 'Planeta 947' ha seccamente smentito la possibilità che il Pipita possa lasciare la Juventus con effetto immediato. "La Juventus lo vuole ancora - ha detto - e lui non ha alcuna intenzione di rescindere il contratto. Penso che arriverà a scadenza e poi dopo, se sarà possibile, verrà al River o giocherà in qualsiasi altro posto". Higuain è legato al club bianconero da un altro anno di contratto.