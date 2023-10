Paradosso protocollo: per i quotidiani giusto non annullare il gol (irregolare) di Pulisic

Per i quotidiani sportivi italiani il gol di Christian Pulisic che è valso tre punti per il Milan contro il Genoa è regolare.

Anzi, per meglio dire, è probabilmente irregolare ma non andava annullato: un paradosso. Questa la moviola dell'episodio del Corriere dello Sport: "Pulisic ferma il pallone: da una telecamera (laterale alla porta) sembra più con il bicipite destro (fortissima sensazione, quasi certezza), da un'altra (fronte alla porta) con petto-ascella. Lunga revisione a Lissone, poi la decisione di confermare il gol: senza immagini chiare hanno confermato il campo, servono certezze non possibilità.

Questa invece quella de La Gazzetta dello Sport: "Lunga e complicata revisione sul gol di Pulisic all’86’ per un presunto controllo di braccio da parte dello statunitense sul cross di Musah: in sala Var non trovano l’immagine che chiarisca che il pallone sia stato smorzato col braccio, il protocollo in questo caso non può che lasciare la decisione presa sul campo".