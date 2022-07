Paradosso Sassuolo: richieste altissime e nessun gioiello è (ancora) partito

In Italia come scrive Tuttosport ci sono stati spifferi da Napoli e da Milano (sponda Inter)

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'anomalia Sassuolo, da Raspadori a Scamacca, da Berardi a Frattesi: gioielli “dimenticati” dal mercato. Richiesti eppure bloccati: solo questione di tempo? Berardi ammiccato dalla Juventus, come Raspadori. E poi dal Milan. Scamacca prima dal Psg e poi dal West Ham. Frattesi dalla Roma. In Italia come scrive Tuttosport ci sono stati spifferi da Napoli e da Milano (sponda Inter) ma poi le opzioni più concrete sono arrivate dall'estero per la punta.