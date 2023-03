Paradosso Skriniar: strappo all'Inter, si fa curare dai medici del PSG

Milan Skriniar è ogni giorno più vicino a interrompere l'esperienza all'Inter per iniziare quella al PSG

Milan Skriniar è ogni giorno più vicino a interrompere l'esperienza all'Inter per iniziare quella al PSG, tanto vicino dall'aver deciso di ascoltare i pareri dello staff medico dei parigini per recuperare dai problemi alla schiena che lo stanno affliggendo in questo periodo. Lunedì scorso, proprio su proposta del PSG, è volato in Francia per farsi visitare in una struttura d'eccellenza a 150 chilometri da Bordeaux. L'Inter era ovviamente a conoscenza, ma a seguirlo in loco c'era un componente dello staff dei francesi.