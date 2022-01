Paratici prende Kulusevski-Bentancur: la Juve ringrazia e per i tifosi Tottenham è #ParaticiOut

Fabio Paratici è al lavoro per regalare a mister Antonio Conte due calciatori della Juventus, Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur. Un doppio colpo imminente che ha già diviso la piazza lodinese, come conferma l'hashtag #ParaticiOut lanciato da numerosi sostenitori del Tottenham in queste ultime ore nei confronti dell'ex juventino.

L'esterno offensivo e il centrocampista, insomma, non sembrano convincere una buona parte del mondo Spurs. A entrambi andrà dunque il compito di far ricredere i tifosi sul campo e confermare la bontà dell'operazione di Paratici.