Paredes prossimo colpo Juve? Entourage ottimista: chiusura per la prossima settimana

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

TyC Sports torna sul futuro di Leandro Paredes del Paris Saint-Germain per il quale è ufficialmente iniziata la trattativa con la Juventus. Grande amico di Angel Di Maria, il centrocampista è l'obiettivo per la regia di casa bianconera. Serve però trovare l'intesa per l'addio di Aaron Ramsey e cedere Arthur prima di andare all-in sul giocatore: l'entourage di Paredes pare però ottimista tanto che secondo il media argentino ci sarebbe fiducia per chiudere la negoziazione entro la prossima settimana.