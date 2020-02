Pari al fotofinish del Bologna contro l'Udinese, i felsinei restano dietro al Napoli

Si è da poco concluso la sfida fra Bologna-Udinese. 1-1 il punteggio finale, dopo la rete di Okaka nel primo tempo, il Bologna ha trovato la rete del pari in pieno recupero: assist di Tomiyasu, Orsolini prova la rovesciata ma non colpisce il pallone che arriva così sui piedi di Palacio. El Trenza controlla e da due passi batte Musso. Grande entusiasmo per i ragazzi di Mihalivoc che firmano il pareggio poco prima del fischio finale.