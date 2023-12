Pari pirotecnico tra Udinese e Verona: l'ultimo gol arriva al 97'!

Partita pirotecnica al Bluenergy Stadium di Udine. Avanti fino al 96esimo, la squadra di Gabriele Cioffi è stata riacciuffata all'ultimo respiro

Partita pirotecnica al Bluenergy Stadium di Udine tra Udinese e Verona. Avanti fino al 96esimo, la squadra di Gabriele Cioffi è stata riacciuffata all'ultimo respiro dai ragazzi di Baroni che con Henry hanno trovato il gol del definitivo 3-3. Ai bianconeri non è bastata la prima doppietta in Serie A di Lorenzo Lucca, ex attaccante dell'Ajax che è entrato in campo dopo l'infortunio rimediato da Success in apertura di match e ha realizzato sia il gol del 2-0 che quello del 3-2.

L'Hellas Verona di Baroni resta al penultimo posto, ma questo pareggio potrebbe salvare la panchina dell'allenatore. Sotto di due gol dopo mezz'ora, la squadra scaligera era riuscita a trovare il pari con Djuric e con la splendida rovesciata di Ngonge, ma poi è tornata in svantaggio al 72esimo. Però al 97esimo, sul cross di Ngonge, ecco il colpo di testa di Henry che ha sfruttato anche l'uscita a vuoto di Silvestri per depositare il pallone in fondo al sacco e trovare un punto importantissimo sia per la classifica che per il morale.