Pari tra Bologna e Milan all'intervallo, ma quante proteste per il VAR!

È 1-1 all'intervallo tra Milan e Bologna, ma la tensione è altissima

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

È 1-1 all'intervallo tra Milan e Bologna, ma la tensione è altissima. La partita viene sbloccata al 29' da Zirkzee, che dopo un batti e ribatti in area riesce a beffare Maignan con un radente che passa sotto le gambe del portiere francese. La gara si infiamma al minuto 42, quando a seguito di un contatto tra Kjaer e Ferguson, l'arbitro Massa assegna il penalty ai rossoneri. La panchina del Bologna è furiosa: Ferguson colpisce il difensore danese al volto, ma quest'ultimo aveva abbassato la testa in modo pericoloso.

Il VAR non richiama il direttore di gara all'On Field Review, e Thiago Motta viene espulso per proteste. Dal dischetto si presenta Giroud, che però si fa ipnotizzare da Skorupski. Il match si innervosisce e all'arbitro sfugge un po' di mano la gestione della gara: in soli tre minuti vengono assegnati altri due gialli e un cartellino rosso nei confronti di un membro della panchina del rossoblu. A pochi istanti dal 45', ci pensa Loftus-Cheek a rimettere i rossoneri in corsa, depositando in rete un cross dalla destra di Calabria.