Parità al 45' nel derby di Torino: clamoroso rigore non concesso alla squadra di Mazzarri

Finisce a porte inviolate il primo tempo del derby tra Torino e Juventus, match valevole per l'undicesimo turno di campionato. Buona prestazione da parte degli uomini di Mazzarri che possono reclamare per un clamoroso rigore non concesso alla squadra granata al 12' per un nettissimo fallo di mano di De Ligt. La squadra di Sarri si è resa pericolosa con il solito duo, Ronaldo-Dybala ma alla fine della prima frazione di gara, il risultato è di 0-0.