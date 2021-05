Parma-Atalanta, le formazioni ufficiali: Ilicic titolare e Muriel in panchina

Sono ufficiali le formazioni di Parma-Atalanta, match valido per la 35ª giornata di Serie A in programma alle 15. D'Aversa schiera il 4-3-3 con Kurtic e Grassi a supporto di Sohm. In attacco l'ex di turno, Cornelius, con Kucka e Gervinho sulle corsie esterne. Tra le fila bergamasche assente Gollini per via della squalifica, al suo posto Sportiello. Djimsiti, Romero e Palomino in difesa, confermato Maehle sulla corsia sinistra nonostante il problema al tendine d'achille. In attacco torna Ilicic dal primo minuto a supporto di Zapata, con Malinovskyi libero di muoversi sulla trequarti.

Parma (4-3-3): Sepe; Busi, Alves, Osorio, Gagliolo; Grassi, Sohm, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. Allenatore: Roberto D'Aversa

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini