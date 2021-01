Parma, brutte notizie in vista del Napoli: nuovo infortunio per Karamoh

Brutte notizie per il Parma. Oltre la sconfitta, anche gli infortuni. Con la Sampdoria una serata da dimenticare perché Roberto D'Aversa ha perso nuovamente Yann Karamoh, appena rientrato da un infortunio. Nuovo problema muscolare in meno di un tempo di partita e, di conseguenza, un forfait molto probabile per la prossima sfida col Napoli. A riportarlo è Sky Sport.