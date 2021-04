Parma-Crotone, le formazioni ufficiali: out Sepe e Luperto, c'è Ounas

Due squadre sull'orlo del baratro, che puntano a concludere quanto più degnamente un campionato costellato di delusioni per entrambe. Parma e Crotone si sfidano al Tardini tra circa un'ora: D'Aversa dà fiducia al classe 2003 Dierckx, titolare per la seconda volta in questa stagione, Cosmi si aggrappa invece a Nwankwo Simy, che sarà spalleggiato in attacco da Ounas.

Ecco nel dettaglio le scelte dei due allenatori:

PARMA (4-3-3): Colombi, Busi, Dierckx, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Cornelius, Mihaila. Allenatore: Roberto D'Aversa.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini, Zanellato, Reca; Ounas, Simy. Allenatore: Serse Cosmi.