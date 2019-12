Parma, D'Aversa dopo la vittoria sul Napoli: "Stiamo facendo qualcosa di straordinario"

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, si è concesso ieri sera ai microfoni di Sky, parlando così del momento della squadra dopo il doppio successo contro Sampdoria e Napoli: "Fino a questo punto sono molto soddisfatto del rendimento della squadra. Speriamo di continuare così per chiudere bene".

Domenica arriva il Brescia:

"Affronteremo una squadra che ha trovato equilibrio e risultati, giocheremo la sfida con il massimo impegno e con la volontà di portare a casa i tre punti“.

Anche l'anno scorso eravate partiti bene per poi avere un calo nella seconda parte:

"A differenza dell’anno scorso, quando abbiamo avuto diversi infortuni soprattutto nel girone di ritorno, quest’anno manca gente importante e spesso nello stesso reparto, ma abbiamo qualcosa in più e i ragazzi sono sempre compatti tra di loro, riuscendo a fare un grande lavoro. Ho a disposizione un gruppo fatto di persone vere, giocatori dal grande spessore umano".

Come fare per continuare su questa strada?

"Io credo che dovremo continuare a lavorare come stiamo facendo dal primo giorno di ritiro. Quando arrivano i risultati poi le cose si fanno con più convinzione e più entusiasmo. E il merito di tutto questo va dato ai ragazzi che si stanno mostrando straordinari. Stiamo dimostrando di essere una squadra importante, è qualcosa di straordinario. Nel calcio come nella vita bisogna essere sempre ambiziosi, adesso si sta cercando di pensare alla partita successiva, che è con il Brescia".