Parma-Genoa, formazioni ufficiali: confermato Pellè, Ballardini ritrova Destro

Parma e Genoa hanno diramato le formazioni ufficiali di questa sera. Varia il tridente: confermati Man e Pellè per i ducali, c'è anche Karamoh. Kucka e Kurtic a centrocampo, mentre Brugman è il perno centrale. Il Genoa invece utilizza Destro e Shomurodov in avanti, mentre Zappacosta e Czyborra presidiano le fasce. Dentro Masiello e Radovanovic in difesa.

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Karamoh.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman; Czyborra; Destro, Shomurodov.