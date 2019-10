Parma-Hellas, le formazioni ufficiali: Karamoh confermato in attacco

l Parma per continuare a sognare, l'Hellas Verona per riprendersi dopo due sconfitte. La sfida del Tardini trova di fronte una delle squadre più in forma del campionato come quella ducale - piena però di infortunati - e gli scaligeri, sorprendenti nelle prime settimane. Juric disegna il suo 3-4-1-2 con Verre dietro Stepinski e Salcedo. Scelte obbligate per i gialloblù con Karamoh a chiudere il tridente con Kulusevski e Gervinho.

Parma (4-3-3) - Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Kucka, Brugman, Barillà: Kulusevski, Gervinho, Karamoh. Alleantore: D'Aversa.

Hellas Verona (3-4-1-2) - Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre; Salcedo, Stepinski. Allenatore: Juric.