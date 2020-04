Parma, Iacoponi ricorda il successo col Napoli: "Vincemmo negli ultimi minuti, fu un'impresa!"

Una delle prime sconfitte del nuovo corso di Gattuso fu quella contro il Parma: i ducali s'imposero per 2-1 al San Paolo. Il calciatore degli emiliani Simone Iacoponi, in un'intervista concessa alla Gazzetta di Parma, ha ricordato quel particolare momento: "Il ricordo più bello è stato il mio primo gol in Serie A a Bologna, segnare in un derby è sempre molto bello e lo è stato ancor di più in un momento particolare della stagione. Anche la vittoria a Napoli lo è stato, è arrivata nei minuti finali ed ha avuto il sapore di un'impresa. Tutta quella settimana, comunque, è stata appagante, perché abbiamo avuto partite difficili in cui tutti ci davano per sfavoriti".