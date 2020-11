Parma, il nuovo proprietario 'impone' via Twitter il cambio mudolo: "Mai più il 3-5-2!"

Mai più 3-5-2 nel Parma di Liverani. A sostenerlo non è un giornalista o il tecnico stesso, ma bensì il presidente del club ducale Kyle Krause, che con un Tweet direttamente dagli Stati Uniti, ha fatto sapere che se da una parte è arrivata la conferma dell'allenatore nonostante il recente rendimento della squadra, dall'altra ha comunicato che a breve ci sarà un cambio di modulo che non prevederà mai più la difesa a 3 con cinque interpreti a centrocampo e due punte.

VERTICE NELLA NOTTE - Un tweet che spiazza se non si conosce il retroscena notturno. Il presidente infatti, ha parlato via conference call con l'allenatore e con i dirigenti del rendimento dell'ultimo periodo e dopo aver confermato la fiducia all'allenatore, si è arrivati di comune accordo all'ipotesi di un cambio modulo, necessario anche a causa di alcuni interpreti fondamentali per quello precedente, come per esempio Pezzella.

IL TWEET DEL PRESIDENTE - Nel dettaglio, il nuovo proprietario del Parma ha scritto sui propri social: "In soli tre mesi abbiamo sperimentato una quantità straordinaria di cambiamenti. Nuovo allenatore, nuovo direttore sportivo, nuovo proprietario e nuovi giocatori. Stiamo cambiando anche il nostro modo di giocare. Non più 3-5-2, da qui in avanti attaccheremo. Stiamo diventando più forti. Siamo qui per restarci a lungo".

In just 3 months, we have experienced an extraordinary amount of change.



New coach, sporting director, owner, players. We are changing how we play. No more 3-5-2, from here on out we attack.



We are getting stronger. We are here for the long-term.

